Civis : un nouveau président pour le Syndicat mixte de Pierrefonds a été élu

Réunis ce jeudi 2 juillet 2026 à l'aéroport de Pierrefonds, les membres du Comité syndical ont élu Serge Hoareau, maire de Petite-Île, à la présidence du Syndicat mixte de Pierrefonds. Une élection qui marque une nouvelle étape dans la gouvernance de l'aéroport, aux côtés des collectivités partenaires la Civis, Casud, la Région et le Département, qui se sont mobilisées pour accompagner la relance de cette infrastructure stratégique pour le Sud de La Réunion. (Photos : Civis)

Pendant cette même séance, le Comité syndical a adopté le budget primitif 2026. Cette décision "constitue une étape indispensable pour assurer la continuité de fonctionnement du Syndicat Mixte et préparer les prochaines échéances, dans l'attente de l'audience du Tribunal de commerce de Saint-Pierre prévue le mardi 7 juillet 2026 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire", note l'aéroport.

Lire aussi : Serge Hoareau élu président du syndicat mixte de Pierrefonds