La Civis : ouverture du bureau d’information touristique, un espace d’accueil pour les visiteurs de Cilaos

Destination Sud Réunion réouvre ce samedi 3 octobre 2026, le bureau d’information touristique. Installé au cœur de Cilaos, cet espace est la première porte d’entrée du cirque pour tous les visiteurs. Classé "Station de Tourisme" en octobre 2023, Cilaos est l’un des joyaux de La Réunion. Après une période de gestion communale directe, la commune de Cilaos a fait le choix stratégique, en juin 2026, de restituer la compétence touristique à l’échelon intercommunal. (Photos : Civis)

Nichée au creux d’un cirque spectaculaire, à plus de 1.000 mètres d’altitude, on y accède par la célèbre route des 400 virages. Après une période de gestion communale directe, la commune de Cilaos a fait le choix stratégique, en juin 2026, de restituer la compétence touristique à l’échelon intercommunal.

Ce rapprochement répond à un double objectif. Grâce à l’appui d’un officede tourisme intercommunal classé en catégorie I, la ville de Cilaos sera dotée d’une structure labellisée "Destination d’excellence" (label national). Il inscrit également le cirque de Cilaos dans une stratégie touristique unifiée, ambitieuse et performante, au bénéfice de l’ensemble du Sud et de La Réunion.

- Un triptyque institutionnel aux côtés des professionnels du tourisme -

Cette politique d’excellence repose sur l’action conjointe de trois acteurs complémentaires.

LA COMMUNE DE CILAOS : LA PROXIMITÉ ET L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE

Garante de l’identité locale et gardienne d’un patrimoine naturel exceptionnel, la commune porte la vision de terrain.

Elle met en valeur les filières qui font la renommée du cirque : thermalisme, artisanat d’art, célèbres broderies de

Cilaos, viticulture et agriculture de terroir.

LA CIVIS : L’AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Acteur central de l’aménagement, du développement économique et durable, l’intercommunalité apporte à l’ensemble une dimension structurante. Elle crée et soutient les conditions du développement territorial et assure la planification stratégique nécessaire à la cohérence de l’offre touristique.

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL « DESTINATION SUD RÉUNION » : L’OPÉRATEUR DE PROMOTION

Doté d’une solide ingénierie en matière d’animation et de promotion, l’OTI est le bras opérationnel de cette politique.

Il la concrétise par la réouverture du bureau d’information touristique (BIT) de Cilaos, ainsi que par le pilotage, la valorisation, l’accompagnement et la fédération des opérateurs privés.

- Une vision d’ensemble : les atouts complémentaires des six communes -

Pour le visiteur, les frontières administratives n’existent pas. La force du territoire tient à la complémentarité de ses micro-territoires : la verticalité minérale et l’authenticité de Cilaos forment, avec l’ensemble des communes de la

Civis, un écosystème touristique cohérent.

VIBRER À SAINT-PIERRE : ville, plage, patrimoine, animation

S’IMMERGER À SAINT-LOUIS : patrimoine & ruralité

PRÉSERVER À L’ÉTANG-SALÉ : littoral & nature

SAVOURER À PETITE-ÎLE : agriculture & douceur de vivre

S’ÉVADER À CILAOS : montagne, minéralité & authenticité

RESPIRER AUX AVIRONS : authenticité & paysages

L’enjeu stratégique est de supprimer les ruptures dans le parcours du visiteur, afin de proposer une offre touristique intégrée et fluide qui relie sans couture les lagons, les mi-pentes et le cirque. Cette ambition repose sur deux engagements :

Une excellence territoriale : préserver le statut de station de tourisme de Cilaos et de Saint-Pierre, grâce aux standards de qualité exigeants de l’OTI pour obtenir prochainement d’autres labels nationaux comme Tourisme & Handicap.

Des expériences remarquables : affirmer le leadership du Sud en matière de tourisme durable et régénératif, et en faire la destination éco-responsable de référence à La Réunion, en s’appuyant notamment sur les espaces inscrits au

patrimoine mondial de l’UNESCO (la Chapelle, le Piton de Sucre et le Piton des Neiges).