Civis : découvrez CitésLab, votre partenaire pour réussir vos projets d'entreprise

Vous habitez à la Ravine des Cabris, Bois d’Olives, au Gol ou au centre-ville de Saint Louis ? Vous rêvez de créer votre entreprise mais ne savez pas par où commencer ? CitésLab est là pour vous !

CitésLab est un service gratuit d'accompagnement de proximité spécialement conçu pour les habitants des quartiers prioritaires. Nous vous offrons un soutien personnalisé pour transformer vos idées en projets concrets.

Plus d’informations sur : http://www.civis.re/index.php/insertion/793-citeslab

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