Civis : modification des conditions d’accès au Parc Mémorial du Centre Funéraire du Sud

La Civis informe ses administrés qu'en raison de travaux de recalibrage de la voie d'accès au Parc Mémorial du Centre Funéraire Sud, les conditions d'accès sont modifiées. Ces travaux sont nécessaires pour améliorer durablement la qualité et la sécurité de la voie menant au site. Nous publions ci-dessous le communiqué

Les travaux se dérouleront du 2 au 30 mars 2026. Durant toute la durée des travaux l'accès au Parc Mémorial se fera exclusivement par voie piétonne. Ainsi, les visiteurs sont invités à emprunter l'entrée principale via l'accueil du centre funéraire

La Civis remercie les usagers de leur compréhension et présente ses excuses pour la gêne occasionnée.