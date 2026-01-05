Civis : plage noir ensoleillé, des vacances au bord de l'eau de l'Étang Salé

De la pointe des Avirons jusqu'au Bassin Pirogue, la plage de l'Étang Salé est la plus grande plage de sable noir de l'île. Pendant ces vacances d'été, profitez de ce cadre reposant pour vous rafraîchir, vous amuser, et vous ressourcer. Sur ce site, différents points de vente de nourriture sont à votre disposition au niveau de la route qui longe le front de mer. Passez du bon temps en toute sécurité grâce au poste de surveillance. Des toilettes et douches sont à proximité, pour plus de praticité. Nous partageons la publication de la Civis. (Photo : Civis)