Civis : une épicerie sociale solidaire et itinérante pour les plus précaires

Une épicerie sociale solidaire et itinérante permet aux habitants de la Civis d’accéder à des produits de première nécessité à moindre coût, tout en bénéficiant d’un accompagnement social pour vous aider à retrouver une stabilité financière. Pour accéder à l’ÉSSI, vous devez remplir les conditions suivantes : être habitant de Saint-Pierre, Saint-Louis, Petite-île Officiel, L'Étang-Salé ou Cilaos, avoir un reste à vivre compris entre 3 et 9 euros par jour et par personne, et avoir un projet personnel défini, réalisable dans le cadre de l’accompagnement de l’épicerie sociale (Photo : Civis)

Rapprochez vous de votre référent social, qui pourra effectuer une demande d’admission auprès de l’ÉSSI.