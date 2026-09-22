Conseil départemental : Cyrille Melchior s'entretient avec Naïma Moutchou

Cyrille Melchior s’est entretenu avec la Ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou qui a confirmé que les départements de La Réunion et de Mayotte ne seront pas concernés par l'évolution institutionnelle des Outre-mer. Nous publions, le communiqué du Département, ci-dessous : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu www.imazpress.com)

Lors de cet entretien, le jeudi 17 septembre 2026, Cyrille Melchior a réaffirmé l'attachement indéfectible de La Réunion à son statut de département français. Il a tenu à souligner auprès de la Ministre qu'un changement de statut ne saurait constituer une réponse naturelle aux véritables défis du territoire. "Les débats institutionnels ne résoudront pas les problèmes urgents et quotidiens des Réunionnais, qu'il s'agisse du pouvoir d'achat, de l'emploi, du logement ou de l'action sociale", a rappelé le président du Département.

Il a également fait valoir qu'il n'existe à ce jour aucun consensus parmi les élus locaux sur la question d'une évolution statutaire, et encore moins au sein de la population. Cette exigence de stabilité est d'ailleurs le ciment de la dynamique politique du mouvement Nouvel R', à travers laquelle Cyrille Melchior fédère aujourd'hui de nombreux élus locaux qui partagent et défendent cette ligne républicaine et pragmatique. "Nous souhaitons ouvrir une nouvelle étape avec les collectivités réunionnaises, l’écriture d’un contrat de territoire pour La Réunion : le Pacte "Nou lé Kapab". Ce contrat devra permettre en outre de répondre aux aspirations légitimes : avoir davantage d’action sur notre territoire et dans l’océan Indien, sans remettre en cause le cadre institutionnel qui garantit notre stabilité, nos droits et notre solidarité nationale, avec une ouverture naturelle sur notre environnement régional".

La Ministre des Outre-mer a tenu à rassurer pleinement les Réunionnais. Elle a formellement rappelé que La Réunion, contrairement à d'autres territoires d'Outre-mer demandeurs d'évolutions, n'est pas engagée dans ce processus de changement et n'a pas vocation à l'être.

Naïma Moutchou a précisé qu’une de lettre de mission serait prochainement confiée à un constitutionnaliste afin d'étudier une possible fusion des articles 73 et 74 de la Constitution, en cohérence avec l'engagement pris par le président de la République en 2025. Toutefois, la Ministre a garanti que cette démarche ne concernerait pas La Réunion et Mayotte. Elle viserait exclusivement à répondre à la demande des territoires qui le souhaitent.

Le président du conseil départemental se réjouit de cette clarification de l'État qui conforte la position de la majorité départementale. La priorité de l'action publique doit demeurer l'amélioration concrète des conditions de vie de nos concitoyens, dans le cadre de notre statut actuel.