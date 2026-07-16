Coopération régionale : le président des Seychelles invité à une soirée officielle organisé par la Présidente de Région

Ce mardi 14 juillet 2026, la Présidente de Région Huguette Bello et les élus du Conseil régional ont accueilli le Président de la République des Seychelles, Son Excellence le Docteur Patrick Herminie, à l'occasion d'une soirée officielle marquée par l'amitié et de la coopération entre les deux territoires. "Ensemble, nous pouvons contribuer à faire de l'Indianocéanie un espace de stabilité, de prospérité, de solidarité et de développement durable" a-t-elle déclaré. (Photo : Région Réunion)

La rencontre a mis en avant les liens historiques, culturels et humains qui unissent La Réunion et les Seychelles. La Région a souhaité faire découvrir à la délégation seychelloise la culture réunionnaise : sa gastronomie, sa langue, ses danses, ses traditions et son identité. L'événement s'inscrit dans le cadre de la visite officielle de la délégation seychelloise à La Réunion, destinée à renforcer les coopérations entre les deux îles dans des domaines stratégiques tels que le tourisme, le développement économique, la santé, l'environnement ou encore la coopération régionale.

La Présidente Huguette Bello a également invité officiellement la Première Dame de la République des Seychelles, Véronique Herminie, à participer à la Conférence internationale des Femmes de l'océan Indien, organisée par la Région Réunion en décembre prochain.