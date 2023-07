Cyrille Melchior rend hommage à Mgr Gilbert Aubry

J’apprends avec beaucoup d’émotion la retraite de Monseigneur Gilbert Aubry, évêque de La Réunion de 1976 à aujourd’hui. Je tiens à rendre hommage à l’homme d’église qui, par ses mots emplis de douceur, de bienveillance et de sagesse, a su parler à la communauté réunionnaise dans son ensemble, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Sa capacité à défendre l’universalité des paroles divines a fait de Monseigneur Aubry un fervent défenseur du dialogue interreligieux. Au côté, notamment, d’Idriss Issop Banian, il a contribué à la création du Groupement de dialogue interreligieux de La Réunion, instance dont l’exemplarité et le dynamisme sont souvent cités en exemple par les autorités nationales.

Monseigneur Gilbert Aubry a aussi été un des artisans de la venue du Pape Jean-Paul II à La Réunion, en 1989, lui soufflant ces paroles restées historiques et gravées dans l’âme et le cœur de chaque Réunionnais : "Rest' pas dann fénoir, vien dan la lumière ! Mèt sak la pas bon et marche droit' ek zot conscience droit'. Soleil i lèv',soleil i dor, la lune i lèv',la lune i dor . Zot' mêm' ,la lumière i éteint' pas".

Je tiens à saluer l’engagement de ce bâtisseur et défenseur infatigable de la paix, de l’harmonie, et du bien vivre ensemble réunionnais. Je tiens enfin à louer le verbe haut et puissant du poète qui, par son attachement profond à la créolité, a su parler aux Réunionnais sur tous les sujets de société.

Je souhaite à Monseigneur Gilbert Aubry, mon ami, une belle retraite, et à son successeur, Monseigneur Pascal Chane-Teng, pleine réussite dans son épiscopat.

Je tiens à l’assurer de l’engagement constructif et de la pleine écoute de la Collectivité départementale pour l’approfondissement du dialogue interreligieux.

Cyrille Melchior Président du Conseil départemental de La Réunion