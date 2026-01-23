C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris le décès de Jismy Souprayenmestry, directeur de l’économie et de l’innovation au Territoire de l’Ouest (Photo d'archives : www.imazpress.com)

Par son parcours et les valeurs qu’il portait, Jismy Souprayenmestry a marqué celles et ceux qui ont eu l’occasion de le côtoyer et de travailler à ses côtés.

Son engagement a contribué de manière importante à la conduite et à l’aboutissement de nombreux projets au service du Territoire de l’Ouest et de La Réunion toute entière.

J’ai une pensé particulière et émue pour sa conjointe, Maya. À leur famille et à leurs proches, j’adresse au nom du Conseil régional et en mon nom personnel mes plus sincères condoléances.

Huguette Bello

Présidente de la Région Réunion