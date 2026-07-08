Appel à projets : le Département veut créer une plateforme téléphonique pour les violences intrafamiliales

Dans le cadre du Code de l’action sociale et des familles (Casf), le Département souhaite mettre en place à titre expérimental une plateforme téléphonique d’accueil, d’écoute et d’orientation des victimes et témoins de violences intrafamiliales et des professionnels de l’accueil familial à La Réunion. L’objectif et d'offrir un service unique, accessible et efficace aux enfants et à toute personne (professionnels, assistants familiaux, parents…) confrontée à une situation de violences intrafamiliales ou de difficultés liées aux fonctions parentales. Les organismes intéressés doivent présenter un projet avant le 7 septembre 2026 à minuit. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Présentez votre projet conforme aux critères définis dans ce cahier des charges.

Le dossier de candidature complet devra être adressé en version dématérialisée sur [email protected], avec pour objet la mention « Appel à projets Plateforme téléphonique – DGA Solidarités – Mission expertise » et cela avant le 7 septembre 2026 à minuit.