Département : exposition de Hugues Savalli "La figure et le motif" au musée Léon Dierx

Le Musée Léon Dierx accueille l’exposition "La figure et le motif", une rétrospective de l’œuvre de l’artiste Hugues Savalli. Né en 1953 dans les Bouches-du-Rhône et résidant à La Réunion depuis la fin des années 1970, l’artiste a été découvert et exposé en 1978 par Victor Vasarely. Son œuvre est un mélange de styles inspirés d’artistes d’artistes qui l’ont marqué et qu’il veut voir vivre dans ses peintures : Picasso, Chagall, Matisse. Nous publions, ci-dessous, le communiqué du Département. (Photo : Département)

Sa palette puise à toutes les sources :

– classique dans ses compositions ordonnées, millimétrées, justes ;

– exotique dans ses explosions de lumière ;

– cubiste avec la pureté des matières, des formes et des visages ;

– secrète comme chez les Nabis qui habillent leurs intentions.

Avec une maîtrise parfaite du dessin et de la peinture, il développe les thèmes qui surgissent de ses rencontres, de ses rêves et de ses passions. Sur la toile, les couleurs éclatent. La femme est au centre de son art. Les œuvres racontent des histoires et donnent corps à des rêves, ceux de l’artiste qui construit des contes où la vie se mêle à la magie des symboles et des mythes.

La figure et le motif est sa première exposition réunionnaise.

Cette exposition permet d’aborder trois axes importants pour la compréhension de l’art :

– Le processus de création : interrogé sur sa méthode, il répond qu’il produit sans savoir ce qu’il produit, sans savoir où va le mener son inspiration ; il suit un mouvement jeté sur la toile blanche ;

– Le nu dans l’art : le nu est persistant dans l’art où le sujet est traité souvent de manière allégorique ; le sujet n’est pas représenté en tant que personne mais en tant qu’idée ou concept ;

– Les maîtres et leur inspiration : l’artiste reconnaît l’influence de maîtres comme Picasso, Chagall, Matisse ; son œuvre est l’occasion de rappeler l’importance du travail de ces artistes souvent en rupture avec leur temps et les mouvements à la mode à leur époque.