Département : la photographie à l'honneur avec les "Miroirs Indianocéaniques"

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Département met à l'honneur la photographie avec le programme "Miroirs Indianocéaniques", une initiative qui s'inscrit au cœur des célébrations du Bicentenaire de la photographie et des 80 ans de la Départementalisation. "Cet événement a été marqué par la remise des prix du concours photo jeunesse "Monuments de beauté de l'océan Indien", récompensant le talent de nos jeunes lauréats", écrit le conseil départemental. Nous publions le post du Département : (Photos Département 974)