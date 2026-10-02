Département : fermeture temporaire du Musée du Sel

Le Musée du Sel sera fermé au public les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2026. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo DR)
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