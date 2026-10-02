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Département : fermeture temporaire du Musée du Sel

  • Publié le 2 octobre 2026 à 16:00
  • Actualisé le 2 octobre 2026 à 17:53
Musée du sel, conseil départemental, culture, fermeture, travaux, actualités de la réunion

Le Musée du Sel sera fermé au public les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2026. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo DR)

Département, Musée du Sel

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