Du 8 au 10 septembre 2023 le Salon Lokal s'installera au parc des expositions de Saint-Denis de 9h à 18h. Pour ce tout premier salon de la production industrielle, agricole, artisanale et de l’économie circulaire de La Réunion, la marque 100% La Réunion et ses ambassadeurs seront présents sur le stand du Département. Des dégustations et tables rondes seront proposées au visiteurs (photo rb/www.imazpress.com)