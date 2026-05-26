Département : la Nuit des Musées a fait le plein

Comme chaque année, les Réunionnais ont répondu massivement à l’invitation du Département à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées. Le samedi 23 mai 2026, jusqu’à tard dans la soirée, visites guidées, ateliers, spectacles de musique carnatique et danses de l’océan Indien ont attiré la foule des grands jours au Musée du Sel, au Muséum d’Histoire naturelle et au Musée Léon Dierx. Nous publions le communiqué du conseil départemental (Photo Département 974)

Le moment fort de cette 22e édition s’est joué au Lazaret de la Grande Chaloupe, où l’opéra Les bagnes d’enfants : de l’Îlet à Guillaume aux Enfants du Levant a été accueilli avec enthousiasme par un public venu nombreux.

Cette plongée bouleversante dans la mémoire de l’île, au cœur de la colonie pénitentiaire agricole de l’Îlet à Guillaume, était portée par les jeunes comédiens du centre culturel Amadeus, que la Conseillère départementale Fabiola Lagourgue n'a pas manqué de féliciter. Découverte et émotion étaient au rendez-vous tout au long de cette soirée exceptionnelle.

Parmi les autres temps forts figurait également l’exposition "Qu’est-ce que l’art contemporain ?", présentée à l’Artothèque du Centre culturel Le Sud.