Département : 25.000 gramoun attendus au salon des Seniors à la Nordev

Le Salon des Seniors Réunion organisé par l’Association ADeRR, revient pour une 8ème édition dédiée au bien-vieillir et aux innovations de la Silver Economie. Il se tiendra à la Nordev à Saint-Denis les 12, 13 et 14 décembre 2025 de 9h à 17h, et l'entrée est gratuite. Cette année, c'est le naturaliste Raymond Lucas qui parrainera l'édition. 25.000 gramoun sont attendus sur ces trois jours (Photo sly/www.imazpress.com)

Selon les projections de l’INSEE, La Réunion comptera 371 000 seniors à l’horizon 2050, soit 36 % de la population totale. "Ce bouleversement démographique place le bien-vieillir et l’innovation au cœur des enjeux de développement du territoire", estime l'Association pour le développement et le rayonnement de La Réunion (ADeRR), qui organise l'événement.

"Cet événement est le plus grand salon des Outre-mer consacré aux seniors, et le deuxième plus grand de France", note sa présidente, Jeannine Vellayoudom. "150 experts seront présents, pour ce qui est un véritable carrefour pour nos familles, les professionnels et l'ensemble des acteurs du bien vieillir", dit-elle.



"Les chiffres nous rappelle l’urgence d’accompagner l'autonomie, de lutter contre l'isolement et de reconnaître la place essentielle des seniors dans notre société", déclare Jeannine Vellayoudom. "L'objectif de ce salon est de créer du lien, d'offrir un cadre chaleureux, avec des espaces dédiés aux rencontres et à la convivialité."



Le salon s’articule autour de 10 villages conçus pour répondre aux besoins réels des seniors et de leurs accompagnants :



"A Saint-Denis, nous avons une conviction : vieillir est une chance", rappelle la maire de la ville, Ericka Bareigts. "Mais la chance, ça se cultive. Il faut faire des choix de moyens, d’attention..il faut des politiques qui se conjuguent, soient complémentaires pour préparer ce grand sujet de société qu’est la transition démographique", souligne-t-elle. "Bien vieillir, c’est pouvoir sortir de chez soi en adaptant la voie publique, c'est aussi habiter dignement, ne pas rester seul."

Pour Cyrille Melchior, président du Département, "c'est une grande manifestation qui va rassembler des milliers de nos seniors". L'occasion pour eux d'avoir "des informations sur les dispositifs d'aides du Département pour les plus âgés".

"Il y aura des stands avec des possibilités de poser des questions, de trouver les bonnes informations. Mais c'est aussi un lieu de festivité, car il est bon de se retrouver et faire la fête", sourit-il.

Au programme :

- Journée spéciale Silver Économie : tables-rondes, bonnes pratiques et Job

- Dating pour mettre en relation entreprises, talents et acteurs du secteur en partenariat avec CCI Réunion et la CPME Réunion

- Ateliers retraite, mémoire et action sociale présentés par la CGSS Réunion et le GIE Vieillissement actif

- Les défilés de mode par V.A.F.A. Team et la Maison d’Horus

- Le Trophée de l’insertion en partenariat avec IRSEP OI et le Club ESAP

- Jeu Concours intergénérationnel : Un incroyable Senior, la grande chasse aux trésors du Salon des Seniors Réunion...

- Ateliers, conseils et démonstrations : santé, retraite, mémoire, numérique, droit...

- Activités physiques adaptées et ateliers bien-être : gymnastique, boccia, méditation, sophrologie...

- Espaces “Rond Kozé” : des lieux d'échange avec des experts du bien-vieillir

- Espaces restauration et détente pour un moment convivial

- Animations en continu : spectacles musicaux sur la grande scène...

- Plateau artistique : Zouk Machine, Dominique Barret, Clara... et bien d’autres !

- Le grand Bal du Salon des Seniors Réunion, animé par Fabrice Tandrayen

www.imazpress.com / [email protected]