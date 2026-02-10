Département : succès du forum territorialisé d'accès aux droits sud-ouest

Plus de 800 participants, 60 exposants et 45 partenaires se sont retrouvés le 5 février au lycée Victor Schoelcher pour une journée dédiée à l’emploi, la formation et l’accès aux droits. Nous partageons la publication du Département. (Photo : Département)

Au programme :

Ateliers pratiques : aide aux démarches numériques, information sur la retraite et l’ASPA.

Échanges personnalisés avec les services du Département, France Travail et la CGSS.

Un moment convivial : une chorégraphie collective pour briser la glace et renforcer les liens

Une belle preuve que la coopération entre le Département, l’État et les acteurs locaux porte ses fruits pour simplifier les parcours et lutter contre le non-recours aux droits.