Déplacement en Namibie : signature d’une Lettre d’intention de coopération au titre de la culture

Cyrille Melchior, président du conseil départemental a signé une lettre d’intention de coopération au titre de la culture avec le Président de l’association des musées de Namibie à l'occasion de sa visite dans le pays. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous ( photo : conseil départemental)

Après avoir rencontré le gouverneur de la region d’Erongo et les maires de Walvis Bay et de Skakopmund, le Président Cyrille Melchior a signé une lettre d’intention de coopération au titre de la culture avec le Président de l’association des musées de Namibie qui pourra faire l’objet de compléments entre les deux parties au cours des prochaines semaines.

"C’est un premier acte vers une coopération plus large dans des domaines tels que l’éducation,l’environnement, l’agriculture, l’eau… que nous avons signé. Cela préfigure une coopération dynamique avec ce pays. Je suis très heureux d’avoir pu nouer ces premières relations et fier de voir qu’au fur et à mesure des rencontres, le futur musée de l’habitation et de l’esclavage prend une dimension internationale. Après le Mozambique, l’Afrique du Sud et Madagascar, notre objectif est qu’il accueille l’ensemble des pays de l’Afrique" déclare Le Président.

Ce dernier a pu présenter un premier bilan de son séjour en Namibie lors de son passage à la télévision nationale namibienne.

Présent dans la délégation conduite par Cyrille Melchior, Benjamin Thomas, représentant de la commune de Saint-Denis, a formalisé avec Trevino Forbes, maire de Walvis Bay, le jumelage entre les deux villes en présence de Cyrille Melchior, de l’Ambassadeur de France en Namibie, Sébastien Minot, et du conseiller spécial du Président de la République de Namibie Alfredo Hengari.