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Festival Jazz dann Port : Gro Babouk Anlèr s'invite dans les centres de loisirs en attendant le festival

  • Publié le 23 juillet 2026 à 09:30
  • Actualisé le 23 juillet 2026 à 10:46
Festival Jazz dann Port : Gro Babouk Anlèr dans les centres de loisirs en attendant le festival

Le vendredi 31 juillet 2026, le spectacle musical "Gro Babouk Anlèr" part à la rencontre des vacanciers dans les centres de loisirs du Port, à 16h. Gro Babouk Anlèr sont un mélange de comptines revisitées aux couleurs de La Réunion et des musiques du monde (maloya, séga, reggae...), d’humour, de poésie et d'histoires péi. Le programme d’action culturelle du festival Jazz dann Port vise à rendre la culture accessible dès le plus jeune âge en favorisant l’éveil musical, la pratique artistique et les échanges avec les artistes. (Photo : ville du Port)

Le Port, Jazz dann Port, Zoom

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