Fête du chouchou : Jean-Bernard Maratchia a participé à la conférence de presse de présentation de la 21ème édition

Le conseiller régional Jean-Bernard Maratchia a participé à la conférence de presse de présentation de la 21ème édition de la fête du chouchou ce jeudi 16 juillet 2026. Cette année, la fête se déroulera du 24 au 26 juillet à Hell-Bourg avec comme le thème "De la treille à la marmite : mille façons de cuisiner le chouchou". "Au-delà de son caractère festif, cette manifestation met en lumière des enjeux essentiels pour l'avenir de notre agriculture" a déclaré le conseiller régional. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)