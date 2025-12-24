TOUTE L’ACTUALITÉ
Fête de fin d'année au relais petite enfance du Port

  • Publié le 24 décembre 2025 à 08:41
fête de fin d'année à la petite enfance du port

Un moment convivial a rassemblé, le mercredi 10 décembre 2025, les assistantes maternelles, les enfants accompagnés ainsi que leurs familles organisé par le Relais Petite Enfance (RPE) à la salle Paulette Adois Lacpatia du Port. Une journée sous le signe du partage et de la convivialité. Nous partageons une publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Ouvert depuis octobre 2023, le RPE, est placé sous l’égide du CCAS. Il joue un rôle essentiel : c’est un guichet unique d’information, de soutien aux familles, d’accompagnement des professionnelles et propose régulièrement des activités et des ateliers d’éveil et de jeu. 

