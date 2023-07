Fête de l'indépendance de Madagascar : une cérémonie officielle au Palais de la Source

À l'occasion de la 63ème fête de l'indépendance de Madagascar, le Département a organisé ce vendredi 7 juillet 2023 une cérémonie officielle au Palais de la Source. Les associations de l'île étaient réunies pour proposer une exposition, des ateliers vannerie, du tressage, du maquillage, de la peinture, des danses traditionnelles et même un défilé de mode. Nous publions le communiqué du conseil départemental ci-dessous.

Le Président du Département, Cyrille Melchior en présence de la Vice-Consule de Madagascar à La Réunion, Marie Yolande Razanamalala, des élus de la Collectivité départementale, des représentants de la Préfecture, de la Région, de la ville de Saint-Denis et des responsables d’associations de l'île, a souhaité la bienvenue à l'ensemble de la communauté malgache de La Réunion, à l'occasion d'une cérémonie officielle organisée pour les festivités du 63ème anniversaire de l’indépendance de Madagascar, ce vendredi 7 juillet au Palais de la Source, décoré pour l’occasion aux couleurs de la Grande île.

"C'est un très grand honneur et un très grand plaisir pour moi en tant que Président du Département de La Réunion de vous accueillir au Palais de la Source. Nous célébrons une date importante dans l’histoire de Madagascar, la proclamation de l’indépendance, fondatrice d’une nouvelle destinée pour le peuple de Madagascar, celle de l’autodétermination, celle de l’ambition, celle de l’unité nationale. C’est donc en toute amitié que nous célébrons avec la diaspora malgache cette fête de l’indépendance qui donne à voir la force et le rayonnement de la Grande Ile, autant que celle de notre grande fraternité" déclare le Président du Département.

Les invités ont découvert et apprécié la richesse de l'artisanat et tout se qui fait la richesse de la culture malgache, mise en lumière par les associations : exposition Le Zoma (pierres, bois, épices…), ateliers vannerie, tressage, maquillage, peinture, danses traditionnelles, défilé de mode.

Dans son discours, Cyrille Melchior précise "la fraternité s’exprime au quotidien sur cette terre de bien vivre ensemble qu’est La Réunion puisque la diaspora malgache, est parfaitement intégrée à la communauté réunionnaise et contribue pleinement à son enrichissement ainsi qu’à son développement. Une fraternité qui se traduit également par la grande proximité qui a toujours existé entre la France et Madagascar, s’exprimant dans les politiques de coopération au sein desquelles la Grande Ile a toujours tenu une place si particulière. Cette amitié est résolument portée sur le futur également car notre avenir passe nécessairement par le co-développement des pays de la zone, et tout particulièrement de Madagascar, car nous ne sommes pas seulement des voisins, nous partageons une communauté de destin, "l’Indianocéanie". Cet avenir, nous le construirons ensemble, main dans la main, dans un bel esprit de fraternité et de solidarité, en promouvant l’unité dans la diversité".

Le President du Département n’a pas manqué de rappeler l’organisation des Jeux des Iles de l’Océan Indien. "J’ai une pensée pour les jeunes malgaches car cette année se dérouleront à Madagascar les Jeux des Iles de l’Océan Indien. C’est donc une année importante pour l’amitié et le renforcement des liens avec les jeunes. Tous mes voeux de bonheur et de prospérité, pour vous, pour vos familles, et pour la Grande Ile" conclut le Président Cyrille Melchior.