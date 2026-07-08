Fête nationale du 14 juillet : une journée de célébration au Tampon

À l’occasion de la Fête nationale, la ville du Tampon invite la population à partager une grande journée de célébration, de mémoire et de convivialité, le mardi 14 juillet. La journée débutera à 10h00 avec le traditionnel défilé républicain, dans les rues Jules Bertaut et Hubert Delisle. De 16h45 à 21h45, le parvis de la mairie accueillera une série de concerts mettant à l’honneur des artistes péi. À 20h00, le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel du Tampon depuis le parvis de la mairie. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les artistes sont les suivants :

- 16h45 : Collège du 14e km

- 17h15 : Emma Nona

- 18h45 : Votia

- 20h45 : MC Box

- 21h45 : DJ ADR & DJ Ben’J