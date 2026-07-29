Grève chez Derichebourg-OI : David Lorion invite le président de l'entreprise à reprendre le dialogue avec les salariés

La grève débutée le 13 juillet 2026 se poursuit chez Derichebourg-OI, spécialiste de la collecte des déchets sur le territoire de la Civis. Dans un courrier adressé au président de l'entreprise, David Lorion demande "de mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin de favoriser la reprise du dialogue avec les représentants des salariés et d'engager des négociations permettant d'aboutir à une résolution du conflit". Depuis le 27 juillet, la collectivité a repris les opérations de collectes par le biais d'une nouvelle entreprise (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Si "la Civis n'a pas vocation à intervenir dans les relations sociales internes à votre entreprise, lesquelles relèvent de votre responsabilité et de celle des représentants des salariés, elle ne peut que constater que l'absence d'issue au conflit entraîne des perturbations importantes du service public de collecte des déchets", écrit David Lorion.

"Cette situation génère des désagréments croissants pour les habitants, suscite de légitimes préoccupations sanitaires et environnementales et porte atteinte à la qualité du service attendu par les usagers", dit-il encore.

- Des salariés grévistes reçus par les élus et les services de la Civis -

À la demande des représentants des salariés grévistes, une délégation a été reçue ce mardi 28 juillet 2026 par les élus et les services de la Civis.

"Cette rencontre a permis un échange constructif au cours duquel les représentants du personnel ont exposé les difficultés rencontrées ainsi que les revendications à l'origine de leur mobilisation", dit la Civis.

Au cours des discussions, les représentants des salariés ont exposé les motifs de leur mobilisation ainsi que leurs revendications.

À l’issue de cette rencontre, Mathieu Hoarau, vice-président de la Civis, délégué à l’Environnement et à la Gestion des déchets, souhaite que la direction nationale de Derichebourg, basée en métropole, "s’implique davantage dans la résolution de ce conflit".

"Les revendications exprimées par les salariés méritent d’être écoutées et discutées. Il appartient désormais à la direction de l’entreprise et aux salariés d’engager un véritable dialogue afin de trouver une issue rapide à cette crise."

- Une grève qui s'enlise entre Derichebourg OI et ses salariés -

Dans un communiqué envoyé ce samedi 25 juillet, les salariés grévistes de Derichebourg demandent une meilleure reconnaissance de leur travail au regard de leur contribution quotidienne à l'activité de l'entreprise. Pour eux, ils assurent un service essentiel à la population dans des conditions souvent difficiles. Leurs revendications portent sur une meilleure redistribution de la valeur créée, dans le cadre des NAO 2026 (Négociations Annuelles Obligatoires).

Dans son communiqué transmis ce vendredi 24 juillet 2026, en fin d'après-midi, la direction assure avoir formulé des propositions "ambitieuses" à ses représentants du personnel. Parmi celles-ci, deux nouvelles augmentations salariales, au 1er janvier 2026 avec effet rétroactif et au 1er juillet, après une première hausse en novembre 2025. Selon l'entreprise, ces mesures portent à 4,5 % l'augmentation des salaires de base sur sept mois.

Évoquant son "ensemble de mesures", la direction de Derichebourg OI précise avoir proposé représentant du personnel des augmentations individuelles d'environ 3 % pour 20 % de l'effectif, l'amélioration des primes qualité mensuelles et des indemnités de transport, ainsi que le versement de l'équivalent d'une prime d'intéressement.

Elle annonce la mise en place de chèques-vacances d'une valeur de 450 euros par an. Au total, en intégrant les mesures déjà prises en novembre 2025, Derichebourg estime que ses propositions représentent une hausse brute de 11,2 % par rapport au salaire moyen de base.

Une réunion de la Commission de conciliation est désormais programmée dans les prochains jours afin de poursuivre les discussions.

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