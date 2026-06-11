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Handicap et accès aux droits : la Maison de la Solidarité Portoise vous accompagne

  • Publié le 11 juin 2026 à 10:32
  • Actualisé le 11 juin 2026 à 10:36
place handicapee

Le CCAS du Port et le Service d’Accompagnement au Mieux Être (SAME) proposent deux temps d’échange et d’information à la Maison de la Solidarité Portoise (72 rue de Saint-Paul) afin d’accompagner les familles dans leurs démarches liées au handicap. Nous publions le post de la Ville ci-dessous (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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Préparer au mieux la rentrée scolaire de mon enfant porteur de handicap : des clés pour anticiper les besoins et accompagner sereinement la scolarité de votre enfant.

06 93 55 70 90 / [email protected]

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