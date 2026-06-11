Handicap et accès aux droits : la Maison de la Solidarité Portoise vous accompagne

Le CCAS du Port et le Service d’Accompagnement au Mieux Être (SAME) proposent deux temps d’échange et d’information à la Maison de la Solidarité Portoise (72 rue de Saint-Paul) afin d’accompagner les familles dans leurs démarches liées au handicap. Nous publions le post de la Ville ci-dessous (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ateliers d'accès aux droits : mieux comprendre pour mieux agir

Vendredi 12 juin 2026 | 9h30 à 11h30

Mieux comprendre les démarches MDPH : informations pratiques, conseils et erreurs à éviter pour faciliter vos demandes.

Handicap : des ateliers pour mieux connaitre vos droits et accompagner votre enfant

Vendredi 10 juillet 2026 | 9h30 à 11h30

Préparer au mieux la rentrée scolaire de mon enfant porteur de handicap : des clés pour anticiper les besoins et accompagner sereinement la scolarité de votre enfant.

06 93 55 70 90 / [email protected]