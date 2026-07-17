Jeunesse en Lèr : la ville de Saint-Denis célèbre ses diplômé.e.s

La ville de Saint-Denis s’apprête à célébrer ses diplômé.e.s ! Pour ce faire, elle lance les inscriptions pour la nouvelle édition du Jeunesse en Lèr 2026, spéciale diplômé.e.s. Cette année, l’événement se réinvente avec une nouvelle formule pour mettre en lèr la jeunesse diplômée dionysienne lors d’une soirée exceptionnelle organisée le 25 juillet 2026, à la Cité des Arts. Nous publions le communiqué de Saint-Denis : (Photo Ville de Saint-Denis)

Pour y participer et décrocher leur invitation, les jeunes lauréat.e.s du territoire sont invité.e.s à s’inscrire dès à présent via le formulaire dédié. Une fois leur inscription enregistrée, les équipes de Jeunesse en Lèr prendront contact avec eux afin de leur transmettre leur ticket d’entrée.

Chaque année, plusieurs centaines de jeunes du territoire franchissent avec succès une étape importante de leur parcours scolaire, universitaire ou professionnel. Plus qu’une simple cérémonie, Jeunesse en Lèr est un rendez-vous désormais ancré dans le paysage des événements dionysiens.

Au programme de cette édition spéciale :

• un village jeunesse réunissant les acteurs de l’emploi, de la formation, de l’engagement et de l’accompagnement des jeunes ;

• des animations, ateliers et espaces de découverte ;

• des performances artistiques et démonstrations ;

• des concerts avec artistes et DJ sets locaux ;

À travers cet événement, la Ville de Saint-Denis réaffirme son ambition de valoriser les parcours de réussite de sa jeunesse et d’encourager les jeunes Dionysien.ne.s à poursuivre leurs projets avec confiance et détermination.

- Informations pratiques -

• Samedi 25 juillet 2026

• Cité des Arts

• À partir de 16h00

• Événement réservé aux jeunes Dionysien.ne.s diplômé.e.s en 2026