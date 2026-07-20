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Jeunesse en lèr : plus que deux jours pour vous inscrire

  • Publié le 20 juillet 2026 à 11:26
  • Actualisé le 20 juillet 2026 à 11:38
Jeunesse en LER

La ville de Saint-Denis s'apprête à célébrer ses diplômé.é.s ce vendredi 25 juillet 2026. Cette année, l'évènement se réinvente avec une nouvelle formule pour mettre en lèr la jeunesse diplômée dionysienne, lors d'une soirée exceptionnelle organisée à la Cité des Arts, à partir de 16h. Au programme : DJ, concerts, animation, stands d'information et espaces de prévention. Il ne reste plus que deux jours avant la fermeture des inscriptions. (Photo : ville de Saint-Denis)

 Inscriptions jusqu'au 22 juillet 2026 ici.  

Saint-Denis, Jeunesse, Zoom

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