Jeux des îles : le Département aux côtés des sportifs

Gilles Hubert, vice-président du conseil départemental, représentait aujourd’hui le président Cyrille Melchior lors de la présentation à la presse de la délégation réunionnaise aux Jeux des îles 2023, qui se tiendront du 25 août au 3 septembre à Madagascar. C’était l’occasion pour lui, ancien président de la Ligue réunionnaise d’athlétisme, de rappeler au monde sportif l’indéfectible soutien que lui apporte le Département depuis plus de 40 ans et les premiers Jeux de 1979, organisés à La Réunion.

"Je voudrais exprimer toute la fierté du Conseil départemental, d’être de nouveau partenaire du CROS, des ligues, des comités, et des clubs pour la préparation et la participation à ces Jeux", expliquait Gilles Hubert.

Cet engagement s’exprime de manière directe puisque le Département a accordé 450 000 euros au Comité régional olympique et sportif (CROS) afin de permettre la participation du Club Réunion et de ses 711 athlètes et encadrants aux Jeux. La Collectivité a également validé un financement de 340 000 euros pour les ligues et comités pour les accompagner dans la préparation des sportifs pour cet événement. Ce sont donc près de 800 000 euros alloués par la Collectivité. Le Département entend aussi renforcer son aide financière, cette année, pour permettre à l’élite locale d’intégrer les équipes de France et de participer aux Jeux olympiques et paralympiques 2024.

"Nous partageons avec vous tous l’ambition d’une Réunion terre d’excellence sportive qui rayonne au niveau local, régional, national et international. A voir les résultats de nos athlètes « péï » lors des différents rendez-vous sportifs, nous pouvons raisonnablement être optimistes et espérer une belle moisson de médailles pour ce rendez-vous de l’indianocéanie" déclarait Gilles Hubert lors de cette séquence, véritable coup d’envoi des Jeux des îles pour la délégation réunionnaise.