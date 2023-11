Jour de commémoration multiculturelle à la mémoire des engagés indiens à la Saline

Le 11 novembre 2023, jour de l’Armistice, est aussi le jour où Saint-Paul commémore un chapitre fondamental de son histoire : celui des engagés indiens. En présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin et de plusieurs élu.es de la ville de Saint-Paul, une commémoration multiculturelle à la mémoire des engagés indiens s’est déroulée à La Saline. Cette cérémonie met en lumière la mémoire des engagés indiens, dont le rôle dans le façonnement de notre île est inestimable. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : Saint-Paul)

Les engagés indiens ont apporté une contribution majeure à notre société d’aujourd’hui. Pourtant, il est impératif de souligner que leur rôle a parfois été minimisé voire occulté par le pouvoir colonial.

Les forces de l’exploitation économique ont divisé la société, favorisant certains au détriment des autres.

Dès le XVIIIème siècle, la Compagnie des Indes a eu recours à ces travailleurs engagés, cherchant une source de main-d’œuvre nouvelle pour pallier le manque de travailleurs européens. Ces Indiens, venant en majorité du sous-continent indien, ont joué un rôle déterminant dans la transformation de La Réunion. Leurs influences ont laissé des empreintes profondes, tracées dès les premier jours de la colonisation, avec l’arrivée de femmes indiennes, malgaches, et françaises qui ont fondé notre société. Le 11 novembre 1882, un accord franco-britannique a marqué un tournant dans notre histoire en suspendant l’importation de travailleurs indiens à La Réunion. “Cette date demeure un jalon crucial dans notre histoire commune. Aujourd’hui, il demeure essentiel de dénoncer l’engagisme, une forme de tyrannie destinée à remplacer l’esclavage dans les colonies esclavagistes. Ce phénomène mondial a conduit à l’arrivée de plus de 200 000 êtres humains sur nos terres, apportant avec eux leur culture, leurs traditions et leur héritage“, affirme le Maire de Saint-Paul.

C’est ce même héritage qui a contribué à bâtir notre société dans de multiples domaines, que ce soit sur le plan économique, culinaire, traditionnel ou culturel. L’ancienne usine de Vue Belle est un exemple concret de l’impact des engagés sur notre histoire, alors que cette usine sucrière se développait, ils ont contribué à écrire notre histoire réunionnaise.

L’ADN de notre île et de notre commune est donc composé de multiples influences. Célébrer la fin de l’engagisme, c’est aussi célébrer toutes les identités plurielles des différentes communautés de La Réunion.