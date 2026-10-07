Journée découverte Terre et Mer : un engouement renouvelé pour le rendez-vous familial et écoresponsable de la Pointe des Trois-Bassins

Le dimanche 11 octobre 2026, à partir de 9h00, le Territoire de l’Ouest, la Ligue Réunionnaise de Surf, l’association KOSA et la Ville de Trois-Bassins proposent la 5e édition de la "Journée Découverte Terre et Mer" à la Pointe des Trois-Bassins. Témoin d’un succès qui ne se dément pas, la manifestation affiche déjà des activités en pré-inscription quasi complètes, confirmant l’attachement des Réunionnais à cet événement de valorisation du patrimoine gratuit et familial. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À l’origine simple journée portes ouvertes surf couplée à une action de ramassage de déchets, la "Journée Découverte Terre et Mer" s’est imposée comme un rendez-vous incontournable sur le littoral ouest.

Après une montée en puissance progressive (de 165 participants lors de la première édition à une moyenne de 300 à 400 visiteurs par an), cette 5e édition confirme la grande popularité du concept auprès des familles et des jeunes.

Fidèle à la dynamique des années précédentes, la formule 2026 suscite un fort engouement : les créneaux soumis à pré-inscription (initiations nautiques et cirque, fresque collective et ateliers participatifs) sont d’ores et déjà quasi complets à une semaine de l’événement.

Que les retardataires se rassurent : si les activités sur réservation affichent presque complet, la majorité des animations et des activités reste en accès libre et sans inscription préalable tout au long de la journée (même celles en pré-inscriptions).

Les visiteurs pourront profiter pleinement des nombreuses animations prévues :

Initiations au surf avec la ligue de surf, au sauvetage côtier par le RWSC et au cirque avec la Petite Scène qui bouge.

Ateliers pédagogiques et interactifs sur les tortues marines (CEDTM), la faune marine et les cétacés (ABYSS), les chauves-souris (GCOI) et la protection des récifs coralliens (KOSA et le Territoire de l’Ouest).

Représentations de cirque endémique par la compagnie Cirquons Flex, théâtre et contes créoles avec Les Contes Calumet et la Petite Scène qui Bouge, théatre-magie par Zopiok, performance Live Painting par l’artiste Sept et création d’instruments de musique en matériaux recyclés avec Le Jardin des Sons ou encore des espaces marmails et jeux avec l’Esprit Jeu et la Petite Scène qui Bouge.

Randonnées guidées Somin Ti Moloss (GCOI x Mélanz a Nou) et jeu de piste en autonomie sur la flore du littoral (CEDTM).

Le traditionnel risofé offert à 12h30 par Le Choka Bleu. Le public est invité à apporter sa vaisselle réutilisable et son éco-cup pour partager ce moment chaleureux dans une démarche zéro déchet.

Face à la forte demande et pour répondre à l’engouement du public, l’organisation réouvre exceptionnellement un quota de places pour les initiations gratuites au Surf (dès 6 ans). Les réservations s’effectuent directement en ligne ici.