Alzheimer : le Fonds de dotation du CHU lance un appel à projets

En juin 2026, les enseignes Carrefour Réunion ont lancé une collecte en caisse au profit du Fonds de dotation du CHU de La Réunion, afin de soutenir les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Grâce à la mobilisation des équipes Carrefour et à la générosité de leurs clients, cette opération a permis de collecter 73.575 euros. Grâce à cette somme, les Fonds de dotation du CHU lancent un appel à projets, afin de soutenir des initiatives concrètes au bénéfice des patients. (Photo CHU)

Du 7 octobre au 20 novembre 2026, les porteurs de projets sont ainsi invités à proposer des initiatives destinées aux personnes suivies ou accompagnées au CHU de La Réunion, au GHER et touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. "Les projets pourront notamment contribuer à améliorer la qualité de vie, le bien-être et l’accompagnement des patients, en apportant des réponses complémentaires aux besoins identifiés sur le terrain", précise le CHU.

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En initiant cette collecte en caisse, les enseignes Carrefour Réunion ont souhaité apporter leur soutien au CHU de La Réunion et aux patients confrontés à ces maladies. "Cette mobilisation a également permis d’associer directement les clients à cette démarche de solidarité", écrit le CHU dans un communiqué. "Chaque don réalisé en caisse a ainsi contribué à faire avancer une initiative aujourd’hui concrétisée par le lancement de cet appel à projets".

Pour le Fonds de dotation du CHU, cette opération "illustre pleinement l’impact que peut avoir un partenariat entre un acteur économique engagé, ses collaborateurs, ses clients et le monde hospitalier".

"En juin dernier, Carrefour Réunion a donné l’impulsion à cette mobilisation en lançant une collecte en caisse au profit du Fonds de dotation du CHU de La Réunion, explique Sabrina Wadel, directrice générale adjointe du CHU de La Réunion et directrice du Fonds de dotation. "Grâce à la générosité des clients et des équipes, cette collecte nous permet aujourd’hui de lancer un appel à projets et de soutenir directement des initiatives en faveur des patients touchés par la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. C’est une belle illustration de la manière dont la solidarité peut se transformer en actions concrètes pour les patients".