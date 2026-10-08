À retenir ce soir : téléphone grave danger activé, "répression d'enfants", la Casud "droit dans le mur", enfouissement de déchets et mobilisation lycéenne

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 8 octobre 2026 : - Saint-Pierre : une femme active son téléphone grave danger, son ex-compagnon se poignarde à l'arrivée de policiers - La Ligue des droits de l’Homme annonce saisir l’ONU après une "répression sans précédent d’enfants" - La Casud : Patrick Lebreton estime que la Casud va "droit dans le mur" à cause de son budget - Sainte-Marie : Céline Sitouze saisit le préfet d'un recours gracieux contre le centre d'enfouissement de déchets - [Photos-Vidéos] Toujours en colère, les lycéens réclament des profs et des moyens, neuf jeunes interpellés, une policière blessée

Dans la nuit de ce mercredi 7 au jeudi 8 octobre 2026, la Brigade anti-criminalité de Saint-Pierre est intervenue au domicile d'une femme à Montvert-les-Hauts. Selon nos informations, ils ont été dépêchés sur place alors qu'elle venait d'activer son téléphone grave danger. Selon les informations, elle aurait été menacée par son ex-compagnon. À l'arrivée des forces de l'ordre, l'homme se serait infligé des coups de couteau. Grièvement blessé, il a été transporté au CHU Sud.

La Ligue des droits de l'homme (LDH) a dénoncé, lundi 5 octobre, une "dérive globale par rapport à l’État de droit, le non-respect du cadre légal" lors des interventions des forces de l'ordre face aux lycéens. La présidente de la LDH, Nathalie Tehio, s'est dite, lors d'une conférence de presse avec d'autres organisations et syndicats en soutien au mouvement des lycéens, "très inquiète" de cette "dérive". Elle a estimé que, dans la façon dont les jeunes sont traités, "le droit international n'est pas seulement pas respecté, il est complètement bafoué".

Ce jeudi 9 octobre 2026, les élus de la Casud se réunissent afin de dévoiler le bilan de l’audit financier demandé au changement de mandature le 10 avril dernier. En signe de protestation, Olivier Rivière, Jacquet Hoarau et Patrice Thien-Ah-Koon ont quitté le conseil communautaire. Les nouveaux élus de la majorité, dont le président Alexis Chaussalet, partageaient tous à l’époque leur inquiétude concernant la situation financière de l'intercommunalité. Patrick Lebreton, premier vice-président, estime que le budget principal "n'est pas bon" et que la Casud "va droit dans le mur".

(Actualisé) Ce jeudi 8 octobre 2026, c'est sur la propriété des Barau à Sainte-Marie - terrain convoité par l'État pour installer le futur centre d'enfouissement pour l'Installation de stockage de déchets ultimes (ISDU) - que la maire de la commune, Céline Sitouze, a annoncé saisir le préfet d'un recours gracieux contre le projet. Elle exige trois garanties. Prenant acte du recours, la préfecture assure "encourager ce dialogue, qui doit permettre de lever toute ambiguïté sur les intentions du syndicat, de rassurer les parties prenantes, y compris les propriétaires concernés et d’informer les habitants".

Cinquième jour de mobilisation devant les lycées de La Réunion ce jeudi 8 octobre 2026, Les jeunes continuent de réclamer plus plus de professeurs, a suppression de Parcoursup des emplois du temps et des classes moins chargées . Dans le courant de la matinée, la situation s'est tendue à Saint-Paul et à Saint-André. Des heurts se sont produits entre les manifestants et les forces de l'ordre. Neuf jeunes, huit mineurs et un majeur, ont été interpellés, indique la préfecture à la mi-journée. Une policière a été blessée dans l'est. La députée Emeline K/Bidi demande au gouvernement de garantir que les annonces nationales soient appliquées à La Réunion.