Alzheimer : des conférences gratuites pour répondre aux questions des familles réunionnaises

La Fondation Recherche Alzheimer organise la 3ème édition des Entretiens Alzheimer La Réunion. Ces conférences gratuites et ouverte à tout public permettent d’en apprendre davantage sur la maladie d’Alzheimer. L’objectif : mieux comprendre la maladie, répondre aux questions des familles et des aidants, et lutter contre les idées reçues. Rendez-vous : vendredi 12 juin de 14h à 18h au Tampon et samedi 13 juin de 10h à 16h à Saint-Denis (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La Fondation Recherche Alzheimer accueillera des professionnels de santé réunionnais mais également de l'Hexagone qui échangeront avec les publics pour faire le point sur la recherche autour de la maladie mais aussi pour discuter du quotidien des aidants et des familles.

La Fondation Recherche Alzheimer donne rendez-vous aux réunionnais le vendredi 12 juin de 14h à 18h à l’amphithéâtre Jean- Paul Gatin de l’Université du Tampon et le samedi 13 juin de 10h à 16h à l’amphithéâtre bioclimatique de l’Université de Saint-Denis.

Les thématiques qui seront abordées lors de ces deux conférences sont les suivantes :

1. Repérage et parcours de la consultation mémoire

2. Information sur la recherche et les outils du diagnostic

3. Traitement et soin : découvrez les interventions non médicamenteuses

Parmi les intervenants :

• Docteur Lorraine HAMELIN // Neurologue au CHU Saint-Denis, dans le service de consultation mémoire, MD PhD

• Docteur Jean-Pierre SERVEAUX // Chef de service au CHU Réunion Nord

• Dr Nicolas Villain, Neurologue et chercheur à l’IM2A, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, fera le point sur les nouveaux médicaments mis en service.

• Docteur Jean-Marc EYCHENE // Chef de service gériatrie au CHU Sud Réunion, Président de la Société de Gériatrie et Gérontologie de l’Ile de la Réunion (SGGIR)

• Docteur Gérard d’ABBADIE // Psychiatre et Président fondateur du Groupe Les Flamboyants

• Docteur Sonia MICHALON // Docteure en neuropsychologie, Orthophoniste à la consultation mémoire du Groupe Hospitalier Est Réunion

• Professeure Anne-Marie ERGIS // Professeure de neuropsychologie du vieillissement à nl’Université Paris Cité

• Marine FOUQUET // Directrice scientifique de la Fondation Recherche Alzheimer

- Plus de 10.000 réunionnais touchés par Alzheimer -

Les maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer touchent 1,3 million de Français, plus de 10.000 réunionnais (étude de 2021) et 11% des Français de plus de 30 ans ont un parent ou conjoint en souffrant d’après une étude réalisée avec BVA Insight pour la Fondation Recherche Alzheimer.

Personne n’est à l’abri de cette maladie insidieuse, où l’oubli s’immisce peu à peu dans le quotidien. Malgré des avancées prometteuses, comme l’autorisation récente du Leqembi en Europe, la maladie d’Alzheimer continue de susciter une profonde inquiétude.

Aucun traitement réellement efficace n’est encore disponible en France.

Si vous souhaitez suivre ces conférences et échanger avec un des porte-parole présents lors de l’évènement, merci de nous joindre par email [email protected] ou par téléphone au 06 31 21 79 23.

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