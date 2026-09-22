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La Casud : participez à des échanges et débat public autour des enjeux environnementaux sur l'Éco Village du Tampon

  • Publié le 22 septembre 2026 à 10:57
  • Actualisé le 22 septembre 2026 à 11:06
Mairie du Tampon

Le parvis de la mairie du Tampon se transforme en éco-village le temps d'une journée ce mardi 22 septembre 2026. Vous avez jusqu'à 18 heures pour y participer, à vous de choisir : essaie de vélos électriques, stands, animations, débat public... et bien plus encore. Au programme également : collecte des DEEE (déchets électriques & électroniques). Venez échanger et débattre autour des enjeux environnementaux et des actions menées sur le territoire de la Casud. Nous publions, ci-dessous, la publication de la Casud à ce sujet. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)

La Casud, Zoom, Éco Village

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