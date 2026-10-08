La Casud : Jacquet Hoarau et Patrice Thien Ah Koon quittent la séance du conseil communautaire de la Casud

10:06 Patrice Thien-Ah-Koon et Jacquet Hoarau quittent la séance du conseil communautaire de la CASUD En signe de protestation, Jacquet Hoarau et Patrice Thien-Ah-Koon quittent le conseil communautaire de la Casud

09:52 L'ancienne mandature doit "assumer" ses responsabilités selon Patrick Lebreton "Cette demande relève de l’obstruction", lance Patrick Lebreton, vice-président de la CASUD. "La CASUD n’est pas une collectivité, mais une EPCI. Le rendu de cet audit nous est indispensable. Depuis le 10 avril dernier, il n’y a pas eu de recrutement véritable de notre part. J’en connais qui, manu militari, imposent leur personnel à leur arrivée". "Nous avons besoin de travailler. Aujourd'hui, c'est le premier acte qui sera livré. Je propose qu’après cette séance, nous ne puissions plus nous attarder. Cet audit nous donne une photographie aveuglante des finances publiques. Je peux le dire, à la Région je suis devenu spécialiste des découvertes des cadavres financiers et budgétaires. Ce qui va être présenté dans un instant nous amène, tenez-vous bien, à 139 ans. Pour un EPCI comme le nôtre, c'est 12 ans". "Des engagements très précis ont été pris sur des chantiers qui concernaient la PPI de toutes nos villes, sur un seul chantier : 108 millions d’euros et on a 52 millions d’euros, qui sont bloqués et programmés pour la nouvelle voie urbaine. Si nous continuons au fil de l’eau sur ce qui nous est présenté, en 2029, dans 3 ans, la capacité de désendettement monterait à 139 ans. Cela veut dire que si on se mettait à 1887 pour vous donner une indication. Il faut assumer".

09:50 Jacquet Hoarau demande le report de la séance "Ils ont massacré les finances de la Casud" dit Alexis Chaussalet au sujet de Jacquet Hoarau et des Thien Ah Koon. Patrice Thien Ah Koon, visage fermé, bras croisés, écoute. À sa droite, Jaquet Hoarau prend la parole et demande le report de la séance. Jaquet Hoarau demande le report de la séance au motif qu’ils n’ont pas reçu le résultat de l’audit. Si le débat était maintenu, ils quitteront la séance.

09:47 "Une situation financière catastrophique" selon la nouvelle mandature Réunis dans la salle des fêtes du 12ᵉ kilomètre au Tampon, les élus de la Casud se préparent à dévoiler les résultats de l’audit financier flash. Ils dénoncent déjà une "situation financière catastrophique". Sont présents l'ancien maire du Tampon, Patrice Thien-Ah-Koon. Le nouveau maire et président de la CASUD Alexis Chaussalet. La séance est ouverte. Alexis Chaussalet prend la parole : "Je veux vous le rappeler, il y a 8 jours nous étions réunis à Saint-Joseph, j’expliquais que notre nouvelle gouvernance devait comprendre avant de décider. Les décisions prises avant notre installation ont des conséquences aujourd'hui et la gravité de la situation nous interdit de la maquiller". "Je pense aux habitants de la Casud. Leur argent a été gaspillé sur l’autel de la folie des grandeurs. Ce que nous découvrons aujourd’hui nous oblige, on peut discuter les mots, mais on ne négocie pas avec une trésorerie, une dette et une capacité d’endettement".

09:31 Une responsabilité politique de l'ancienne mandature Le Plan Particulier d'Intervention (PPI) à 108 millions d'euros, la Nouvelle Voie Urbaine (NVU) à 52 millions d'euros et la trajectoire d'endettement ont été engagés sous la précédente majorité. 108 millions d'euros d'investissements alors que l'épargne s'effondre. Entre 2023 et 2025, la CASUD perd plus de 7 millions d'euros de capacité annuelle d'épargne. Pourtant, la programmation 2026-2028 atteint 108 millions d'euros d'investissements. Le financement projeté repose notamment sur 48 millions d'euros d'emprunts nouveaux et 41,4 millions d'euros de subventions, dont la prospective indique que le montant devait encore être confirmé. "Cette trajectoire n'est pas celle de la nouvelle majorité. Elle résulte de choix budgétaires et d'investissement engagés par l'équipe précédente. À nous désormais d'en assumer le redressement".