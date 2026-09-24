Saint-Philippe : tension entre la municipalité et la Casud, Olivier Rivière dénonce "une volonté très claire de mettre sa ville de côté"

Il semble y avoir de l’eau dans le gaz entre la mairie de Saint-Philippe et la collectivité dont elle fait partie, la Casud. La mise en service du tout nouveau forage de Takamaka n’a pas apaisé les tensions. C'est une joute verbale qui a pris des allures de règlement de compte politique ce jeudi 24 septembre 2026. Il n’en est rien, dit l’élu qui représentait la Casud, Henri-Claude Huet. De son côté, Olivier Rivière dénonce "une volonté très claire de mettre de côté la commune de Saint-Philippe". (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le cadre, luxuriant, survolé par quelques papangues, ne laissait pas présager la qualité des échanges alors que le maire de Saint-Philippe se tient aux côtés des différents élus de la Casud ainsi que du représentant des services de l’État.

À lire aussi : [Photos-Vidéos] Casud : mise en service du forage de Takamaka pour sécuriser l'alimentation en eau de Saint-Philippe

- "Un seul mot, solidarité. C'est un mot que nous, on connaît bien à Saint-Joseph" -

Au moment de prendre le micro, le maire de Saint-Philippe demandera à l'élu de la ville de Saint-Joseph de s’exprimer avant lui. Axel Vienne lance : "Un seul mot, solidarité. C'est un mot que nous, on connaît bien à Saint-Joseph. Je rappelle que l’eau potable qui vient de Saint-Joseph coule au robinet de Saint-Philippe, je pense que Monsieur le maire de Saint-Philippe est au courant".

L'élu de Saint-Joseph insiste donc : selon lui, la mise en service du forage de Takamaka va permettre à sa ville, en situation de tension, de garder davantage de ressources. "Cela s’appelle du gagnant-gagnant, donc Monsieur le maire, nous attendions avec autant d’impatience que vous la mise en service de ce forage".

Faisant référence aux communiqué de la ville de Saint-Philippe paru il y a 4 jours pour demander la mise en service rapide du forage, Axel Vienne continue : "Nous avons eu, comme vous, et comme les services de l’État, la confirmation de la date très attendue de mise en service du forage de Takamaka en fin de semaine dernière. Cette date correspond à l’arrêt préfectoral, qui prévoit une mise en service entre le 18 septembre et le 26 septembre 2026. Je crois qu’à Saint-Joseph, comme à Saint-Philippe, le 24 septembre tombe un petit peu avant le 26" saluant ainsi une mise en route "rapide".

- "Je suis heureux d'être présent même si ma présence n’était pas désirée", lance le maire de Saint-Philippe -

Le 21 septembre dernier, le maire de Saint-Philippe faisait parvenir une tribune libre aux médias locaux, dans laquelle il écrivait : "Il ne s’agit plus d’attendre la réalisation d’un équipement : il est là. Il ne s’agit plus d’attendre une autorisation exceptionnelle : elle a été accordée. Plus rien ne justifie désormais d’attendre".

"Je demande solennellement aux instances concernées de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder, sans nouveau délai, à la mise en service effective du forage de Takamaka", lançait-il alors.

Olivier Rivière en est persuadé, la majorité politique actuelle de la Casud cherche à l'isoler, ou en tout cas, à le faire quitter cette collectivité pour un autre regroupement de communes : "C'est quelque chose que j'observe depuis quelques mois maintenant, avec l'installation de la nouvelle gouvernance, qui est une gouvernance semi-partagée. Il y a une volonté très claire de mettre de côté la commune de Saint-Philippe. J'en prends acte et je le regrette sincèrement, parce que par définition, un EPCI est un établissement public de coopération intercommunale. Manifestement, on a oublié le C de coopération". Écoutez.

À sa prise de parole à Takamaka, ce jeudi 24 septembre 2026, Olivier Rivière dénonce des erreurs dans l’envoi des mails d’invitation : "Une erreur, ça arrive à tout le monde. Trois erreurs, j’y perçois un désir profond de ne pas me voir ce matin et c'est précisément la raison pour laquelle je suis là".

Derrière lui, Henri-Claude Huet, élu délégué à l'eau potable à la Casud, fait non de la tête.

Le maire de Saint-Philippe insiste quand même : "Je suis heureux d'être présent, même si ma présence n’était pas désirée car les invitations ne sont pas arrivées en mairie". Le bal des foutans est donc lancé. Le maire de Saint-Philippe ajoute : "En français comme en créole, Saint-Philippe s'écrit toujours avec un l et deux p".

Un autre élu de la Casud, lui, rétorquera que pour être mieux informé, il faut participer davantage aux réunions des maires de la collectivité.

- "Il n'y a pas de nœud du tout", assure la Casud -

Interrogé au sujet des tensions visibles avec la mairie de Saint-Philippe, la Casud l'assure : "Il n'y a pas de nœud du tout. Le projet de Takamaka a toujours fait l'unanimité".

Henri-Claude Huet, qui avait la lourde mission de représenter la Casud, assure pour sa part qu'il n'y a pas de conflits entre la ville de Saint-Philippe et la collectivité. "Monsieur le maire est peut-être motivé par d'autres sujets, mais la question de l'eau potable n'est pas un sujet de discorde. Elle ne peut pas être un sujet de discorde", affirme Henri-Claude Huet.

Il explique : "Il n'y a jamais eu de divergence, ou de dissonance politique sur le sujet du forage de Takamaka, c'est pour ça que j'ai rappelé que quand les élus livrent ce genre de projet au service de notre population, eh bien, c'est le sentiment de fierté qui doit nous habiter. De plus, la Casud enrichit son patrimoine d'infrastructures structurelles pour que nos communes, ces quatre communes, n'aient pas de sujets de discorde. C'est impossible". Écoutez.

Lors de la mise en marche de la station de forage de Takamaka, Olivier Rivière n’a pas manqué de faire entendre son mécontentement quant aux difficultés de communication qu’il perçoit comme des tentatives d'isolement de sa ville.

Lorsque les élus de la Casud invitent le maire de Saint-Philippe à venir, symboliquement ouvrir le robinet du forage de Takamaka, ce dernier répondra : "J'aurais préféré un bouton sur lequel appuyer", en référence à une précédente communication de la Casud dans laquelle Huet disait que le lancement du forage ne consistait pas simplement à appuyer sur un bouton. Les deux hommes ont cependant partagé un verre d'eau, pas sûr, que celui-ci soit un verre de l’amitié.

ee/www.imazpress.com/[email protected]