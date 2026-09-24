Culture : le festival Baba Cité, destiné aux marmailles, de retour à la Cité des Arts

Le festival Baba Cité est de retour à la Cité des Arts. Ce festival, dédié aux marmailles de 0 à 6 ans, aura lieu le samedi 26 septembre 2026. (photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Des activités, des ateliers et des spectacles, à découvrir en famille, seront proposés pour les plus jeunes.

Selon le communiqué de presse de la Cité des Arts, Baba Cité va inviter les enfants à "éveiller leurs sens, explorer leur imaginaire et faire leurs premiers pas dans l'univers artistique".

Des ateliers et des projections sont également au programme sur le site de Château Morange.