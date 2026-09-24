Culture : le festival Baba Cité, destiné aux marmailles, de retour à la Cité des Arts

Le festival Baba Cité est de retour à la Cité des Arts. Ce festival, dédié aux marmailles de 0 à 6 ans, aura lieu le samedi 26 septembre 2026. (photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
Des activités, des ateliers et des spectacles, à découvrir en famille, seront proposés pour les plus jeunes.
Selon le communiqué de presse de la Cité des Arts, Baba Cité va inviter les enfants à "éveiller leurs sens, explorer leur imaginaire et faire leurs premiers pas dans l'univers artistique".
Des ateliers et des projections sont également au programme sur le site de Château Morange.
Vous pouvez découvrir ici le programme complet de Baba Cité.
www.imazpress.com / [email protected]
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