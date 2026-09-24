Les gendarmes ont mené une opération anti-délinquance à Saint-Paul

Les gendarmes ont mené une opération anti-délinquance, placée plus spécifiquement sous le signe de la lutte contre les stupéfiants, à Saint-Paul. (photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette opération a été menée par les gendarmes de l’escadron départemental de contrôle des flux (EDCF), du peloton de surveillance et d’intervention de la réserve (PSIR), de l’escadron de gendarmerie mobile (EGM) 16/5 Clermont Ferrand et de groupe d’investigations cynophile (GIC) à la recherche de stupéfiants, d'armes et de produits illicites.

Ils ont ciblé la gare routière et des secteurs proches de la baie de Saint-Paul.

Au bilan de cette opération : quatre conduites sous stupéfiants, plusieurs procédures pour transport, détention et usage de stupéfiants, quatre véhicules placés en fourrière et trois permis de conduire retenus.