Le projet Nout Memwar Nimerik veut rassembler les Réunionnais de toutes les générations autour de la création de contenus

Un nouveau projet, Nout Memwar Nimerik, invite les générations de Réunionnais à se rencontrer autour de la création de contenus numériques. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ce projet, mis en place par l'association Solidarnum, est soutenu par la CGSS. Son objectif est de "réunir un groupe d’une dizaine de participants de différentes générations souhaitant apprendre, créer et partager ensemble autour d’un projet commun" selon le communiqué de presse de l'association.

Grâce à des ateliers gratuits, les participants pourront contribuer à toutes les étapes de création d'un contenu numérique.

Cela inclut notamment la préparation et la réalisation d'interviews et de reportages. Mais aussi d'apprendre les bases du montage ou de participer à la création et à l'animation d'une chaîne.

Solidarnum précise que Nout Memwar Nimerik se voit avant tout comme un "projet collaboratif qui vise à favoriser les rencontres entre les générations, le partage d’expériences et la transmission des savoirs".

Aucune expérience spécifique n'est requise et les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur cette page en remplissant un formulaire.

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