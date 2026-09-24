Saint-Benoit : près de cent jeunes volontaires du RSMA participent à la cérémonie de présentation au drapeau à Bras-Fusil

Une centaine de jeunes volontaires du RSMA de La Réunion ont participé à la cérémonie de présentation du drapeau à Bras-Fusil ce jeudi 24 septembre 2026. (Photos ville de Saint-Benoit)

Parmi ces volontaires du contingent de la promotion "Marguerite Jauzelon", on trouve cinq Bénédictins.

Selon le communiqué de presse de la mairie de Saint-Benoit, "ils poursuivent désormais leur parcours avec une formation professionnelle de 6 à 11 mois" après une formation militaire initiale d'un mois.

Une nouvelle étape qui leur permettra de préparer leur future insertion professionnelle.