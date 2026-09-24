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Saint-Benoit : près de cent jeunes volontaires du RSMA participent à la cérémonie de présentation au drapeau à Bras-Fusil

  • Publié le 24 septembre 2026 à 18:26
  • Actualisé le 24 septembre 2026 à 18:32
Saint-Benoit : près de cent jeunes volontaires du RSMA participent à la cérémonie de présentation au drapeau à Bras-Fusil
Saint-Benoit : près de cent jeunes volontaires du RSMA participent à la cérémonie de présentation au drapeau à Bras-Fusil
Saint-Benoit : près de cent jeunes volontaires du RSMA participent à la cérémonie de présentation au drapeau à Bras-Fusil

Une centaine de jeunes volontaires du RSMA de La Réunion ont participé à la cérémonie de présentation du drapeau à Bras-Fusil ce jeudi 24 septembre 2026. (Photos ville de Saint-Benoit)

Parmi ces volontaires du contingent de la promotion "Marguerite Jauzelon", on trouve cinq Bénédictins.
 
Selon le communiqué de presse de la mairie de Saint-Benoit, "ils poursuivent désormais leur parcours avec une formation professionnelle de 6 à 11 mois" après une formation militaire initiale d'un mois.
 
Une nouvelle étape qui leur permettra de préparer leur future insertion professionnelle.
 
 

Armée, RSMA, Bras-Fusil

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