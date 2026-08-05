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La CCI Réunion accompagne les entreprises pour réduire leur empreinte carbone

  • Publié le 5 août 2026 à 14:16
  • Actualisé le 5 août 2026 à 14:40
CCIR

La CCI Réunion accompagne les entreprises vers un avenir bas carbone avec un parcours simplifié et accessible. L'accompagnement passe par une évaluation de vos émissions, l'identification des actions prioritaires pour réduire votre impact et la possibilité de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. "Face aux défis climatiques et aux nouvelles réglementations, réduire votre empreinte carbone est un levier clé pour votre compétitivité." écrit la CCI Réunion. ( Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com) (Photo CCIR photo RB imazpress.com)

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CCIR, Zoom, Entreprise

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