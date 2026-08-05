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La CCI Réunion propose des formations pour lutter contre les cyber menaces

  • Publié le 5 août 2026 à 14:35
Cybersécurité

Dans le cadre du programme EDIH (European Digital Innovation Hub) La Réunion, l'École Du Numérique (EDN) accompagne les petites et moyennes entreprises de l’île dans leur transition numérique et le renforcement de leur cybersécurité. Elle propose une formation gratuite pour adopter des comportements sécurisés face aux menaces numériques. Retrouvez l'ensemble des informations et les dates des différentes sessions dans le post que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration: Richard Bouhet / www.imazpress.com)

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