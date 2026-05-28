La CCIR participe aux Rencontres de l’Union des Aéroports Français

Du 20 au 22 mai 2026, La Réunion a accueilli les Rencontres de l’Union des Aéroports Français (UAF), un rendez-vous majeur réunissant les acteurs français et francophones de la filière aéroportuaire. À cette occasion, le Président de la CCI Réunion, Pierrick Robert et les élus ont participé au gala organisé au Jardin d’Eden à Saint-Gilles, le jeudi 21 mai. Nous publions le post ci-dessous (Photo : CCIR)

Cet événement marque une étape importante pour le rayonnement des aéroports ultramarins et pour la place stratégique de La Réunion dans les échanges régionaux et internationaux.

Durant ces trois jours, ces différentes rencontres ont permis d’aborder ensemble les enjeux d’avenir du secteur aéroportuaire : connectivité, développement, innovation et coopération entre les territoires.