La Cinor : journée culturelle à la médiathèque Princesse Niama du Chaudron

Le mercredi 17 décembre 2025, la future médiathèque Princesse Niama organisera une journée culturelle qui débutera à 9h30. À l’occasion de cette journée, des livres sélectionnés spécialement pour les enfants et les adultes seront mis à leur disposition pour qu’ils découvrent l’histoire de la princesse Niama (Photo : www.imazpress.com)

Cette journée se tiendra à l’avenue Hippolyte Foucque près de la future médiathèque Princesse Niama et de la MAIL.

Au programme :

- De 9h30 à 16h : ateliers dessin et marque-pages autour de la princesse Niama et de l'Afrique avec l'équipe de la future médiathèque

- 9h30 : accueil - Dégustation de gâteaux lontan accompagnés des tisanes et infusions préparées par les jardins amiliaux du Chaudron

- Ateliers bouturage avec l'équipe des jardins familiaux du Chaudron

- 10h15 : "Afrique(s)" Carnet de voyage dessiné et musical avec Judith Gueyfier

- 1lh à 12h30 : Contes et comptines avec Lé Zamadi

- 13h : Petites lectures au creux de l'oreille

- 14h30 : Restitution de l'action "Penser mon métier, ma philosophie professionnelle" menée par la Mission Locale Nord. Les jeunes ayant participé au projet d'ateliers et d'écriture présenteront leur réalisation lors d'une prestation d'éloquence suivie de la remise d'un livret édité.

- 16h : Fonnker "Princesse Niama" par Michoue Itarre avec des chants et danses du Sénégal

- 16h30 : Animation musicale avec l'association ACOR au rythme de la kora