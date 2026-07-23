Cinor : le chantier du futur site du centre de secours des sapeurs-pompiers avance

Une visite de terrain a été organisée sur le foncier communal de la zone de la Marine, à Sainte-Suzanne. La visite portait sur le projet de construction du futur centre de secours des sapeurs-pompiers et a permis de faire le point sur l'avancement du projet. "Cette nouvelle caserne, essentielle pour la protection du territoire nord, illustre notre volonté de placer la sécurité civile au cœur de nos dispositifs d'attractivité économique et de protection des personnes", écrit la Cinor (Photos : Cinor)