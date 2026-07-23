TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

FRANCHISES MÉDICALES Le gouvernement annonce le doublement du plafond

voir plus

Cinor : le chantier du futur site du centre de secours des sapeurs-pompiers avance

  • Publié le 23 juillet 2026 à 09:57
  • Actualisé le 23 juillet 2026 à 10:44
La Cinor organise une visite de terrain sur le futur site du centre de secours des sapeurs-pompiers

Une visite de terrain a été organisée sur le foncier communal de la zone de la Marine, à Sainte-Suzanne. La visite portait sur le projet de construction du futur centre de secours des sapeurs-pompiers et a permis de faire le point sur l'avancement du projet. "Cette nouvelle caserne, essentielle pour la protection du territoire nord, illustre notre volonté de placer la sécurité civile au cœur de nos dispositifs d'attractivité économique et de protection des personnes", écrit la Cinor (Photos : Cinor)

Cinor, SDIS, Zoom

guest
0 Commentaires