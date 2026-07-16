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La karavane du bel âge revient dans la ville du Port

  • Publié le 16 juillet 2026 à 16:27
  • Actualisé le 16 juillet 2026 à 18:33
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L'événement dédié aux séniors, la Karavane du bel âge, est de retour dans la ville du Port, le mardi 21 juillet 2026 dans la salle des fêtes Antoines-Roussin. Il propose aux seniors des animations et des activités gratuites. Au programme : bien-être, prévention santé, activité physique adaptée, mémoire, nutrition et lien social. La ville du Port à travers son CCAS s’associe à l’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale (UDCCAS) pour organiser cet événement. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Pour plus d'informations et pour les inscriptions, contactez le 0262 42 46 83

Le Port, Séniors, Zoom

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