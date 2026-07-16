La karavane du bel âge revient dans la ville du Port

L'événement dédié aux séniors, la Karavane du bel âge, est de retour dans la ville du Port, le mardi 21 juillet 2026 dans la salle des fêtes Antoines-Roussin. Il propose aux seniors des animations et des activités gratuites. Au programme : bien-être, prévention santé, activité physique adaptée, mémoire, nutrition et lien social. La ville du Port à travers son CCAS s’associe à l’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale (UDCCAS) pour organiser cet événement. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

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