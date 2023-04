Villa de la Région : photo documentaire et peinture abstraite en une expo

La villa de La Région reçoit une exposition traitant simultanément de la photo documentaire (Philippe Gaubert) et la peinture abstraite (Alain Noël). Un projet commun et une thématique "polysémique, à la fois spirituelle et matérielle, du retournement". Nous relayons le communiqué de la Région. (Photos : Région Réunion)

Située rue de Paris, à Saint-Denis, la villa de la Région accueille l’exposition "Retournement" qui propose de façon inédite de mettre en dialogue deux formes d'expression visuelles très différentes : la photographie documentaire de Philippe Gaubert et la peinture abstraite d'Alain Noël.

Les deux artistes joignent leurs talents pour ce projet commun autour de cette thématique polysémique, à la fois spirituelle et matérielle, du retournement.



Le conseiller régional Frédéric Maillot représentait la Région Réunion lors du vernissage de cette exposition qui a eu lieu ce jeudi 6 avril.



Frédéric Maillot : "L’organisation de cette exposition est le résultat d’une volonté politique forte. La villa de la Région est désormais mise à disposition d'artistes, d'associations ou d'organismes souhaitant organiser une exposition et présenter leurs oeuvres au public. Les artistes de La Réunion, dans leur grande diversité, manquaient de lieux de monstrations. Il était important pour nous de répondre très concrètement à ce manque en proposant un espace d'exposition prestigieux au cœur du chef-lieu."