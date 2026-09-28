La Possession : la ville accueillera cette année près de 1.000 seniors

À l’occasion de son traditionnel repas annuel des seniors, la ville de La Possession accueillera cette année près de 1.000 seniors, ce mercredi 30 septembre 2026 à partir de 10h, au Gymnase Daniel Narcisse. "Un niveau de participation inédit pour ce rendez-vous", écrit la Ville. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Depuis le début de la nouvelle mandature, la municipalité a souhaité donner une nouvelle dimension aux séniors et à ce temps fort, en permettant au plus grand nombre d’y participer.

Erick Fontaine, le maire de La Possession, accompagné des élus municipaux, partagera ce moment de convivialité et d’échanges avec les seniors de La Possession.

Au-delà du repas et des animations, cette journée constitue un temps privilégié de rencontre avec les aînés et témoigne de la volonté de la municipalité de renforcer les actions en faveur du lien social, de la solidarité et du bien-vieillir à La Possession.