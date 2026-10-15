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La Possession : plus de 500 jeunes participent à une journée de prévention

  • Publié le 15 octobre 2026 à 10:07
  • Actualisé le 15 octobre 2026 à 10:11
La Possession : plus de 500 jeunes participent à une journée de prévention

Plus de 500 jeunes âgés de 11 à 18 ans, venus de 13 communes de La Réunion, se sont retrouvés pour une journée placée sous le signe du sport, de la prévention et du partage. Au programme : "Football, tir à l’arc, quiz, escape game… À travers des ateliers sportifs et des défis ludiques, les participants ont été sensibilisés à deux enjeux majeurs : la sécurité routière et la prévention des addictions" indique la ville de la Possession dans une publication que nous partageons, ci-dessous. (Photo : ville de la Possession)

Zoom, La Possession, Prévention

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